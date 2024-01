Amatrice Rieti, tre punti e una dedica speciale. Il ds Di Loreto: «La forza di Lion anche fuori dal campo»

RIETI - Quando tutto sembrava andare nella direzione sbagliata, quando la settimana stava per concludersi peggio di come era iniziata - col grave infortunio a Lion Giovannini, che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - e il gol del Campus Eur rischiava di rappresentare una sentenza, ecco riemergere con orgoglio l'Amatrice Rieti: uno-due micidiale di Sciopioni e Rossi, capitolini alle corde eppoi il triplice fischio a far esplodere di gioia non solo la squadra, ma anche i tanti tifosi reatini presenti sugli spalti a sostenere il gruppo di Aldo Gardini, che al di là del risultato pomeridiano del Pomezia, nella peggiore delle ipotesi resta a -3 dalla vetta.

Le dichiarazioni

«Questa è una vittoria fondamentale - ammette a fine gara il direttore sportivo Mattia Di Loreto - perché avevamo di fronte una squadra che a mio avviso sta disputando un campionato eccezionale, che gioca un bel calcio e che non molla mai fino alla fine.

Noi siamo stati bravi e concentrati nel tenere il campo, non disunirci quando il Campus Eur ha trovato il vantaggio e i due gol sono il giusto premio a un gruppo che lavora sodo durante la settimana ormai da inizio stagione». Al termine della gara, poi, la foto della squadra sotto lo spicchio del settore riservato ai tifosi del Rieti, con la maglia numero 10 di Giovannini tenuta in mezzo al gruppo da Sarritzu, Alessandro e Tiraferri per dedicare la vittoria al compagno di squadra, che da casa carica l'ambiente: «Tornerò più forte di prima" scrive sui social. Il ds aggiunge: "La sua assenza sarà pesante, ma la sua forza si farà sentire nello spogliatoio anche senza giocare: questo gruppo può andare lontano».