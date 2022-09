Amatrice esonera il tecnico Marco Desideri dopo la sconfitta nell'andata della Coppa a Cantalice

RIETI- Esonerato il tecnico dell’Amatrice Marco Desideri. Doccia fredda in casa rossoblù e decisione che arriva dopo solo una sconfitta, la scorsa domenica nell’andata del primo turno di Coppa Italia contro il Cantalice per 2-1. La guida tecnica è momentaneamente affidata al tecnico in seconda Marco Biagini.

La nota del club

Il presidente dell’Asd Amatrice Tito Capriccioli comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico dell’Amatrice Calcio, Marco Desideri. «Ringrazio Desideri per il lavoro svolto in questi mesi nella società" dichiara Capriccioli».

La squadra per il momento sarà affidata al vice allenatore Marco Biagini e al preparatore dei portieri Alessandro Lucandri.