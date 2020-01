RIETI - Preziosa vittoria dell'Amatrice che si allontana dalla zona retrocessione diretta prendendo anche tre punti sul Guidonia e due sullo Sporting Montesacro, grazie a due eurogol di Colangeli (che firma una doppietta) e Scardaoni.



Primo tempo povero di emozioni con i primi dieci minuti di marca amatriciana e con Pezzotti che al 6' si segnala per una conclusione parata dal portiere. Il Certosa su rende pericoloso con Davide De Luca che al 12’ tira di poco fuori. Ma al 21’ è il bomber Colangeli a sbloccare la gara con un potente tiro dal limite dell’area e a portare in vantaggio i padroni di casa. Il Certosa non si fa intimidire e sempre con De Luca tenta al 31’ un tiro bloccato però dal sempre attento Pantarotto

Sarà la seconda frazione a regalare le migliori emozioni fra le due compagini. Il Certosa riparte con il piede sull’acceleratore: già al primo minuto è Valerio De Luca a cincischiare davanti Pantarotto; ma al 3’ è Marzucchini a trovare il pareggio per gli ospiti con uno splendido tiro al volo di collo contro cui nulla può l’estremo difensore amatriciano. Gli amatriciani non mollano e complice un’uscita fuori porta molto avventata di Tanturri, si riportano in vantaggio all’8’ con Colangeli che ha la meglio contro il portiere e due avversari tramite un prodigioso pallonetto che parte da fuori area e va ad insaccarsi inesorabilmente. Il 13’ il Certosa potrebbe tornare sul pareggio ma Conti trova sulla sua strada un prodigioso Pantarotto che chiude lo specchio della porta e tiene in vantaggio l’Amatrice. Il Certosa tenta di costruire ancora qualcosa, ma gli amatriciani, galvanizzati tornano sotto porta al 16’ con Colangeli che trova pronto stavolta Tanturri e poi al 24’ Brucchietti prende la traversa: è il preludio al gol stupendo di Scardaoni che da fuori area e in posizione fortemente defilata a destra, al 43' spara al volo un bolide in diagonale che chiude la partita sul 3-1 per gli Amatriciani.



I COMMENTI

Romeo Bucci, allenatore Amatrice: «Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a prendere i tre punti. Devo ringraziare i ragazzi perché durante le feste abbiamo lavorato bene: ora dobbiamo avere continuità ed il prossimo impegno sempre in casa, può farci esprimere ancora al meglio».

Stefano Torretti, allenatore Certosa: «Credo che ai punti abbiamo giocato meglio noi. Abbiamo cercato di giocare e di produrre occasioni, ma l’Amatrice è stata cinica ad approfittare delle occasioni: nello svolgimento del primo gol avevamo un uomo a terra e nella seconda rete subita c’è stato un errore del nostro portiere».



IL TABELLINO

Amatrice: Pantarotto, Bucci (16’ st D’Alfonsi), Fabiani, Brucchietti, Vitale, Bengala, Pietrangeli S (16’ st Pirozzi), Masci (16’ st Recchia), Colangeli, Scardaoni, Pezzotti (48’ st Pietrangeli T). A disp. Sacco, Santonastaso, Polidori, Gianfelice. All. Bucci

Certosa: Tanturri, Minelli, Ghinassi, De Luca D. (29’ st Fioretti), Ciambellari, Santi (37’ st Santucci), Marzucchini, De Luca V. (29’ st Borrelli), Colagrossi (23’ st Bonini), Palombi, Conti (28’ st Oliverio). A disp. Severoni, Toti, Garcia, Parisi. All. Torretti

Arbitro: Spagnoli di Tivoli (Caon-Cagiola)

Reti: 21' pt e 8' st Colangeli (A), 3' st Marzucchini (C), 43' st Scardaoni (A)

Note: ammoniti Vitale, Masci, D’Alfonsi (A), Santi, Marzucchini, De Luca V. (C)

Ultimo aggiornamento: 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA