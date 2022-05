Bf Sport rimaneggiata cede 1-0 sul campo dell'Almas. Zepponi: «Bene i primi 25', poi ho visto poca voglia»

RIETI - La Bf Sport cede per 1-0 sul campo dell’ Almas Roma perdendo la possibilità di affermarsi tra le big del girone. Dopo l’uscita dalla Coppa il morale dei gialloneri si è riversato sul campionato, i reatini hanno raccolto solo due punti nelle ultime tre uscite. Ora testa alle ultime quattro gare di stagione. Domenica al Gudini arriva il Fiano Romano in lista per il salto di categoria.

La gara

Assenti alla gara per squalifica Cardini e Cavallari, infortunati Grifoni e Floridi, non al top Sestili. Formazione ampiamente rimaneggiata, poche le soluzioni per mister Gentili e ragazzi che danno il loro meglio nonostante il periodo negativo.

Gara equilibrata nel corso del primo tempo, per i gialloneri ci prova più volte Cioffi ad agguantare il vantaggio ma non trova il gol. Padroni di casa che restano in gara e nella ripresa, frutto anche di molte assenze tra le file giallonere, sale meglio l’Almas. Colpisce due pali e su cross passa in vantaggio. Nel finale reatini che tentano di pareggiare ma match che termina sull’1-0.

Le dichiarazioni

Il vice presidente Matteo Zepponi: «Ci siamo presentati alla gara con un numero di ragazzi veramente poco consistente. Buoni i primi 25’ poi siamo scesi e spariti dal match. Nel secondo tempo ha fatto la differenza la condizione fisica ma ho visto poca voglia da parte di tutti».