Poggio Mirteto si fa raggiungere nel recupero: è 1-1 con l'Almas al Valletonda. Domenici: «Rammaricati»

RIETI - Finisce 1 a 1 Poggio Mirteto-Almas Roma con gli ospiti che agguantano il pareggio nei minuti di recupero nella ventitreesima giornata del campionato di Promozione (girone B).

I mirtensi si presentano al Valletonda in formazione ampiamente rimaneggiata tra squalifiche e infortuni, malgrado ciò gli uomini di Domenici tengono bene il campo e a dodici minuti dalla fine riescono ad andare in vantaggio per poi essere raggiunti dai capitolini sul finale. Poggio Mirteto con questo punto sale a quota 37 occupando il settimo posto, mentre l’Almas resta tredicesima con 25.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emzoioni al Valletonda

Il primo tempo

Bisogna aspettare venticinque minuti per la prima occasione del match con Poggio Mirteto che va nella stessa azione due volte alla conclusione: Masci servito in area calcia di destro sul secondo palo trovando la respinta di Peri, sulla ribattuta va Marcelli che inquadra lo specchio ma Bertini spazza sulla linea con un intervento provvidenziale. Sul ribaltamento di fronte la reazione ospite con Durante che dalla sinistra serve Ciuferri a centro area il quale cerca di piazzare il pallone di prima intenzione colpendo la traversa della porta difesa da Luciani. Al 33’ Delle Monache va al cross e serve Salustri che di testa manda a lato. Passano cinque minuti e Marcelli lanciato in contropiede arriva a tu per tu con Peri ma l’attaccante mirtense manda fuori sciupando un’ottima occasione.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con un’occasione per l’Almas con Durante che al 48’ calcia da buona posizione sfiorando il palo alla sinistra di Luciani. Al 56’ gli ospiti vicinissimi al gol con una punizione battuta da Valentini che colpisce il palo. Dopo un minuto su calcio d’angolo ancora l’Almas pericolosa, stavolta con la girata di testa da parte di Bertini che finisce sul fondo. Poggio Mirteto cerca di riconquistare campo e prova ad andare in verticale appena riesce. Al 78’ su un lancio in profondità indecisione tra Peri e i suoi difensori, ne approfittano Marcelli e Cardella che recuperano il possesso e Salustri servito al limite dell’area piazza il pallone alle spalle dell’estremo difensore ospite, siglando l’1 a 0 per i mirtensi. L’Almas prova a riprende il match e si rigetta in avanti con tutti gli effettivi. Al 90’ Masci commette fallo su Lanata sulla sinistra e l’arbitro Bauco senza esitazione sanziona l’esterno mirtense col secondo giallo, costringendo così i padroni di casa a giocare il recupero con l’uomo in meno. In pieno recupero arriva la beffa per Poggio Mirteto: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bedotti tenta la conclusione ma colpisce male, il suo tiro diventa un assist per Lanata che dal dischetto del rigore piazza il pallone alla destra di Luciani per l’1 a 1.

Le dichiarazioni

Antonio Domenici, allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio: «Era una partita complicata già in partenza, avevamo otto assenti tra infortuni e squalifiche quindi non abbiamo giocato con molti titolari. I ragazzi che sono scesi in campo hanno dato ciò che potevano e abbiamo fatto la nostra partita. Facendo il computo delle occasioni, il pari penso sia un risultato tutto sommato giusto, c’è però rammarico perché siamo riusciti a passare in vantaggio e abbiamo subito il gol solo nel recupero. Adesso dobbiamo tornare a lavorare con il giusto approccio in settimana in vista del prossimo match».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani, Masci, Cacchiani, Siboldi (60’ Cardella), Gattarelli, Gasperini, Salustri (80’ Leti), Fiori, Marcelli (85’ Crudi), Loreti (37’ Marchesani), Delle Monache(53’ Mamarang). A disp. Murante, Serafini, Di Giampasquale, Polidori. All. Guidi

Asd Almas Roma: Peri, Bacchi, Marzucchini, Valentini, Bertini, Savelloni, Durante (60’ Lanata), Trunfio, Ciuferri (78’ Bedotti), Marzulli (95’ Amoroso), Orlandi (45’ Iaccarino). A disp. Linera, Luongo. All. Giovarruscio

Arbitro: Pierfrancesco Bauco di Frosinone

Reti: 78’ Salustri (P), 91’ Lanata (A)

Note. Espulso al 90’ Masci (P) per doppia ammonizione. Ammoniti: Iaccarino (A). Note: angoli 2-2, spettatori 200 circa