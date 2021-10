Passo Corese, bella rimonta nella ripresa che manda ko l'Almas 2-3. Benigni: «Bravi, che reazione»

Domenica 3 Ottobre 2021, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 14:52

RIETI - Il Passo Corese mostra il carattere e ribalta la gara nella ripresa: termina 2-3 in casa dell’Almas Roma. Prima gara di campionato e prima vittoria di stagione per i coresini. Tre punti meritati.

La gara

Parte forte il Passo Corese, dominio del pallino di gioco come è solito della formazione allenata da mister Benigni. Sul momento più bello una punizione dai venti metri per l’Almas taglia le gambe ai bianconeri: Bottoni, ex Pro Roma, di sinistro mette la palla sotto l’incrocio dei pali dove Somma non può fare nulla. Il gol fatto galvanizza i padroni di casa che trovano il raddoppio ancora con un eurogol: Lanatà, dallo spigolo dell’area di rigore, di destro a giro sul secondo palo trova anche lui l’angolo più lontano dove l’estremo difensore coresino non può arrivare. Il primo tempo si chiude con il 2-0 dell’Almas Roma nonostante un buon gioco del Passo Corese.

Il secondo tempo si apre con i padroni di casa che prendono una traversa nei primi minuti sfiorando il tris. Al 15’ emerge il solito Stefano Italiano e con lui tutto il Passo Corese: il bomber coresino trova su punizione il gol che accorcia le distanze. Di lì, fino alla fine è dominio del Passo Corese. Prima arriva il gol di Palma su assist di Proietti poi Pecorari a tu per tu con il portiere deposita in rete la rimonta dei coresini. Nel finale Proietti non sfrutta un’opportunità che poteva portare il quarto gol ospite.Termina 2-3 una gara ricca di colpi di scena.

Il tecnico

«Complimenti ai ragazzi per la reazione che hanno avuto – sostiene mister Fabrizio Benigni – Ci siamo ritrovati sotto nel giro di mezz’ora e nonostante stavamo giocando molto bene due gran gol ci hanno sorpreso. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa in mezzo al campo e grazie alla bravura dei ragazzi ci siamo presi quei tre punti che sono meritati».