Amatrice si riscatta: espugnato 0-2 il campo dell'Almas Roma. Bucci: «Atteggiamento giusto»

Domenica 17 Ottobre 2021, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 16:19

RIETI - Il solito duo Lazzaro-Cano Moreno porta il successo per l’Amatrice: termina 0-2 in casa dell’Almas Roma. I rossoblù si riscattano dopo il ko nella precedente uscita e salgono a sei punti. Buon avvio di stagione per l’Amatrice grazie ai suoi bomber: Juan Cano raggiunge quattro gol in tre partite mentre Lazzaro sigla il tris nelle tre uscite.

La gara

Partita in cui sono gli ospiti a tenere le redini del gioco. Ottimo primo tempo per i ragazzi di mister Bucci che passano in vantaggio con Lazzaro che di testa, su azione, porta i suoi in vantaggio. L’Amatrice spinge ancora in avanti e l’argentino Cano Moreno su imbucata di un centrocampista rossoblù mette in rete il raddoppio. Nella ripresa i ritmi si abbassano, i reatini rimangono concentrati portando a casa la vittoria.

Il tecnico

«Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra – afferma il mister Romeo Bucci – C’è stata una crescita rispetto a domenica scorsa. La squadra è stata più corta, abbiamo lottato su ogni palla. Volevo un po’ più di palleggio ma va bene così».