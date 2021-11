Poggio Mirteto si fa raggiungere nel finale sul campo dell'Almas: 2-2. Domenici: «Poco lucidi, servono più under»

RIETI - Il Poggio Mirteto si fa raggiungere nei secondi finali e lascia due punti: termina 2-2 in casa dell'Almas Roma. Serve crescere di esperienza, Domenici chiede poi di rifornzare il reparto under un po' ristretto.

Il primo tempo

Match non molto bello da vedere, gara equilibrata giocata a ritmi bassi. Meglio l'Almas nel corso del primo tempo che concede poco ai mirtensi. Il Poggio Mirteto nel suo peggior momento trova il gol del vantaggio: intorno alla mezz'ora Loreti mette un ottimo cross per Mevoli che di testa batte l'estremo difensore di casa e porta i suoi sull'1-0. Sale il Poggio Mirteto dopo il gol, due ripartenze con Luciani e Mamarang non vengono finalizzate alla perfezione.

La ripresa

Nella ripresa ancora equilibrio tra le due formazioni per i primi 10' poi si scioglie la squadra padrone di casa e il Poggio Mirteto riprende le redini del match. I mirtensi sembrano pronti per il gol del raddoppio che potrebbe chiudere la gara ma nelle ripartenze c'è anocra poca ludicità. Nei minuti di recupero scaturisce tutto da un fallo laterale invertito secondo gli ospiti: sul successivo corner arriva il pareggio dell'Almas Roma. Pochi secondi dopo il triplice fischio.

Il tecnico Antonio Domenici

«Il pareggio ci può anche stare per come si è svolta la gara ma se devo essere sincero: sono due punti persi. Loro ci hanno creduto fino alla fine, noi siamo stati poco lucidi. Serve ancora tanto lavoro, dobbiamo raggiungere il prima possibile i quaranta punti che segnano teoricamente la salvezza. Servono più under, siamo un po' corti».