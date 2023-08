Alessandro Mezzetti nuovo club manager del Fc Rieti: «A questo simbolo non si resiste»

RIETI - Primo giorno di lavoro per il Fc Rieti 1936 che oggi, 7 agosto, si è ritrovato al centro sportivo 'Gudini' per iniziare la preparazione atletica in vista del prossimo campionato regionale di Promozione.

La novità

Un raduno che si è aperto da una new entry societaria dell'ultim'ora e cioè l'ingresso nei quadri dirigenziali di Alessandro Mezzetti, al quale la proprietà ha affidato l'incarico di Club Manager.

Ex assessore allo Sport del Comune di Rieti, durante il mandato Petrangeli - si legge nella nota ufficiale -, dal 2004 al 2016 Mezzetti è stato impegnato in prima persona nel volley locale con l'Asd Fortitudo Piazza Tevere prima e Fortitudo Rieti poi, sempre nelle vesti di direttore generale. E oltre a essere, da sempre, un tifoso del Rieti calcio, nella stagione 2018/'19 ha ricoperto il ruolo di Supporter Liaison Officer (SLO) in serie C, un incarico che lo ha visto rappresentare la società nei rapporti con la tifoseria. «Impossibile resistere al richiamo di un simbolo che ho visto nascere sotto le mie mani nell'estate del 2012, al termine dell'era Palombi - dichiara Mezzetti -.

Sono onorato di poter ricoprire questo ruolo, che per certi versi rappresenta un riannodare quel filo, quel legame interrottosi per una serie di vicissitudini ormai note a tutti, più che per mia volontà. Ringrazio la famiglia Leoncini e la proprietà del Fc Rieti 1936 in toto per l'incarico assegnatomi e spero di ripagare tutta questa fiducia incondizionata mettendo in piedi una serie di iniziative che possano riportare interesse ed entusiasmo per il calcio cittadino».

La società

Dal canto suo, il dg Marzio Leoncini, ha commentato così l'ingresso in società di Mezzetti: «Alessandro - dice - ha vissuto e visto lo sport di questa città sotto tutte le angolature possibili. Lo ha fatto da dirigente, da politico, da tifoso e da cittadino interessato alla vita quotidiana del nostro territorio e per questo lo considero un uomo in grado di apportare del valore aggiunto alla nostra società. A nome di tutti i tesserati Fc Rieti 1936, auguro ad Alessandro il meglio, certi di aver fatta la scelta migliore».