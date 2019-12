Ultimo aggiornamento: 19:34

RIETI -Strada impraticabile a via Colle Piano. Il capogruppo Pd in consiglio comunale, Alessandro Mezzetti, ha presentato, nei giorni scorsi, un’interrogazione al sindaco Cicchetti e all'assessore ai lavori pubblici Emili, dopo essere stato contattato da un gruppo di cittadini della zona.«Dal materiale fotografico allegato – si legge nel documento – alla presente interrogazione si evince che il manto stradale di via Colle Piano, in vari punti presenta criticità tali da mettere in pericolo la sicurezza automobilistica. Sempre nello stesso materiale allegato si evidenzia un’importante fuoriuscita di acqua da una vicina conduttura di Aps (il gestore idrico, ndr)».Mezzetti aggiunge: «Premesso che i cittadini prima di rivolgersi a me hanno ripetutamente sollecitato un intervento dell’amministrazione senza risultati». Si chiede pertanto: «Se è intenzione dell’amministrazione intervenire puntualmente su via Colle Piano, sollecitando anche un intervento di Aps. In che tempi è previsto un intervento ed in quali modalità».