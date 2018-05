Pd, Boschi: «Se si vota presto, Gentiloni leader centrosinistra»

«Se dovesse esserci una coalizione di centrosinistra e si votasse presto credo che sarebbe molto probabile che Gentiloni sia il leader naturale». Lo ha detto Maria Elena Boschi (Pd) nel salotto di Porta a Porta. «Se dovessimo andare al voto a luglio, sarebbe ragionevole confermare le liste delle ultime elezioni, ma deciderà la direzione».



E ancora: «Preferirei andare al Congresso per poi scegliere il segretario, a me piacciono le primarie. Io non mi candiderò». «Il M5S non è una sinistra a sinistra del Pd - ha continuato la Boschi -, ma è un partito di destra, diversa da quella della Lega e di Forza Italia, ma sempre destra». «Renzi, a differenza di altri, ha avuto il coraggio e il carattere dire quello che molti altri pensavano nel partito» sul no al dialogo con M5S.

Martedì 8 Maggio 2018



