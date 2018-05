M5S e Lega chiamano il Colle: «Sul premier riferiremo domani»

Matteo Salvini e Luigi Di Maio, attraverso una breve telefonata al Quirinale, hanno assicurato che sono pronti a riferire al presidente Mattarella già domani. Nella telefonata non sono stati fatti nomi. A questo punto, si è appreso, sono molto probabili consultazioni nel pomeriggio di domani.



«Sempre politico mai tecnico». Con queste parole Luigi Di Maio, al termine del vertice con Matteo Salvini, ha definito la figura del premier che hanno in mente M5s e Lega. Di Maio ha aggiunto: «È stata una giornata molto produttiva».



«Si lavora su tutto, giorno e notte, e poi vediamo di arrivarne a una conclusione». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti dopo il nuovo incontro con il leader M5S, Luigi Di Maio, a Milano. A chi gli chiedeva se verrà presentato al capo dello Stato un nome o una rosa di nomi per il futuro premier, Salvini ha risposto: «No, e che portiamo una squadra di calcio?».



Salvini e Di Maio si erano incontrati per circa un'ora a Milano nello studio da commercialista di Stefano Buffagni, parlamentare del M5S lombardo. L'ufficio si trova in viale Tunisia, non distante dal Pirellone, dove poco prima si era conclusa la due giorni di trattative fra Lega e 5 Stelle per il programma di governo. Fra i presenti all'incontro, che avrebbe dovuto essere riservato, anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo Spadafora.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18



