Meloni: «Di Maio voleva lui premier e io ho detto basta». E lui: «Ci chiariremo»

Prima il colloquio cordiale e poi le frecciate velenose. Tra Luigi Di Maio e Giorgia Meloni non è chiaro se sarà amore come con Salvini. «Nel corso dell'incontro cordiale durato quasi un'ora e mezza - racconta in una nota Giorgia Meloni, leader di Fdi - Luigi di Maio ha chiesto il sostegno di Fratelli d'Italia ad una premiership sua o di un altro esponente del M5S in cambio di un via libera a un nostro ingresso nel governo. Ho ribadito al leader pentastellato che FdI - che non ha avanzato alcuna richiesta di ingresso nel nuovo esecutivo - non potrebbe mai far parte di un governo a guida grillina e che anzi abbiamo vincolato ogni nostra decisione proprio a una premiership rispettosa degli italiani che ci hanno votato». «La risposta che ho ricevuto è che in questo caso lui avrebbe posto un veto sulla nostra presenza perché saremmo una forza »troppo di destra. Non so come si ponga Matteo Salvini rispetto a una posizione di questo tipo, ma sono contenta di aver contribuito a fare chiarezza. Evidentemente in quello che tutti già chiamano governo giallo verde non ci sarà il tricolore», conclude.



Non si registrano infatti reazioni o difese d'ufficio di Meloni da parte di Salvini. C'è piuttosto Edmondo Cirielli, questore di FdI alla Camera, che dice:

Io ritenevo che un partito patriottico come il nostro, se chiamato, non poteva non assumersi delle responsabilità di governo. Ora prendo atto che la Lega si ritiene autosufficiente». Edmondo Cirielli, che è anche presidente della Direzione nazionale di Fdi, continua: «Ovviamente, per quanto mi riguarda fermo restando che seguirò la decisione della Direzione nazionale convocata per lunedì prossimo - dice alla Adn Kronos - sosterrò la tesi che non bisognerà votare un governo che non abbiamo contribuito a creare e come faremo un'opposizione patriottica votando di volta in volta i provvedimenti che riterremo utili per la nostra Nazione».



Il M5S dopo le cordialità invece ha smentito la versione di Meloni bollando come pura

follia