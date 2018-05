La telefonata di Matteo al Cav e il piano B: senza intesa meglio al voto col centrodestra

di Mario Ajello

dal nostro inviato MILANO La telefonata parte da Milano e arriva ad Arcore. È quella di Salvini a Berlusconi: «Presidente, sono molto contento per la riabilitazione e per la candidabilità». E Silvio: «Grazie Matteo, e teniamo il centrodestra unito, mi raccomando». «Ma certo», è la risposta: «Io non lo mollo». La sentenza del tribunale di Milano riavvicina i due. E nella Lega c'è chi comincia a pensare: «Non è che converrebbe, invece di sudare tanto...