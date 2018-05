Carfagna: «Elezioni anticipate scongiurate grazie a Berlusconi»

«C'è poco da festeggiare rispetto a una decisione dovuta che sana in parte quella che è stata una ingiustizia nei confronti del leader di Fi». Ospite de l'Intervista di Maria Latella a SkyTg24, Mara Carfagna risponde così alla domanda se Silvio Berlusconi abbia festeggiato la riabilitazione. «Se l'ipotesi di elezioni anticipate, con un governo del presidente senza la fiducia del Parlamento, è stata scongiurata è stato grazie a Berlusconi», rimarca la vicepresidente azzurra della Camera.



Berlusconi si candiderà? «Non è una valutazione che sta facendo in queste ore», assicura Mara Carfagna. «Ad oggi -sottolinea la vicepresidente azzurra della Camera- non cambia nulla». «Berlusconi è in campo e tornerà a essere in campo in maniera diversa» e «con lui in campo Fi tornerebbe prima forza politica del centrodestra». Poi se candidarsi o meno, «è una valutazione che spetta a lui fare».

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA