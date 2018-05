Quasi 800 Comuni al voto il prossimo 10 giugno

di Diodato Pirone

Sono 772 i comuni italiani chiamati al voto domenica 10 giugno per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione, tra gli altri, di due consigli circoscrizionali di Roma. Quasi 6.8 milioni gli elettori che dovranno esprimersi.



L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Il voto in Sicilia e in Sardegna è fissato nella stessa data del 10 giugno, mentre in Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino - Alto Adige gli elettori sono andati al voto rispettivamente il 29 aprile (oggi il ballottaggio ad Udine e Sacile, in provincia di Pordenone), il 20 maggio e il 27 maggio prossimi.



Sul totale dei comuni si contano: 110 comuni «superiori», cioè con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento), e 662 «inferiori»; 20 capoluoghi di provincia: Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Teramo, Terni, Viterbo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani. Sono interessati dalla consultazione elettorale anche due consigli circoscrizionali, il III e l'VIII Municipio di Roma Capitale; qui voteranno complessivamente 290.934 elettori.

Domenica 13 Maggio 2018



