Governo, la rosa di Di Maio e Salvini, oggi i due leader al Quirinale: «Pronti per l'esecutivo, sarà un premier politico»

di Mario Ajello

dal nostro inviato MILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini. L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti dal presidente Mattarella, ed è così febbrile il ritmo del tutto e la ricerca di una quadra che non si trova, che Di Maio decide di saltare anche la partecipazione tivvù, dove era attesissimo, da Fabio Fazio qui a Milano, per poi riunirsi di notte in un albergo ancora con il leader della Lega. Il Terzo Uomo - che sembra preso da...