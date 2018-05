E Giggino si ritrovò unico meridionale seduto a quel tavolo

di Mario Ajello

Poco carinamente, uno dei grillini che partecipano al super-vertice fa notare, uscendo: «L'unico terrone seduto al tavolo della trattativa è Luigi». Cioè Di Maio. In verità c'è anche Spadafora. Ma i nordisti sono egemoni. A parte il luogo, Milano, il Pirellone, simbolo padano per eccellenza, quando invece un vertice così importante si sarebbe dovuto tenere a Roma che è la Capitale d'Italia, anche i presenti parlano lombardo o giù di lì. E non solo per la parte Lega...