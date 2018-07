Decreto dignità, Zaia: «Le imprese sono nel giusto, il decreto cambi»

di Alda Vanzan

Il decreto Dignità? «Così come è uscito dal Consiglio dei ministri deve essere modificato». A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, esponente di spicco della Lega, calato a Roma per presentare le istanze ricevute dagli industriali. «Il Decreto Dignità va modificato, ma non lo dico solo io, lo dicono anche i parlamentari della Lega che stanno lavorando su questo provvedimento in commissione». Presidente Zaia, agli imprenditori non piace il decreto...