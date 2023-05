La norma era spuntata nell'ultima bozza del decreto lavoro. Nel testo esaminato nel consiglio dei ministri del primo maggio, era stata prevista una sorta di "indennità" di 500 euro che le imprese avrebbero dovuto versare ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato nel caso in cui non avessero stabilizzato l'assunzione. Ma fonti del ministero del lavoro hanno fatto sapere che questa misura non è entrata nel testo definitivo del provvedimento. Un testo al quale i tecnici stanno ancora lavorando per limare le misure. Vediamo, dunque, cosa dice esattamente la bozza del decreto entrata in consiglio dei ministri sui contratti a termine.

