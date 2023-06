Badanti, zero contributi per chi assume o stabilizza lavoratori domestici e assistenti anziani

È stato approvato l’innalzamento dello sgravio fiscale per i contributi versati a colf e badanti fino a 3 mila euro. Nel decreto Lavoro compare infatti la decontribuzione totale per 3 anni per chi assume o stabilizza badanti che assistono anziani non autosufficienti.

Badanti, decontribuzione totale

Lo prevede un emendamento approvato in commissione al Senato.

Il beneficio non spetta se tra il lavoratore e il datore di lavoro sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di 24 mesi.

Come funziona oggi e cosa cambia

In pratica raddoppia la cifra deducibile dal reddito perchè ad oggi i contributi previdenziali e assistenziali versati per colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef del contribuente nel limite massimo di circa 1.500 euro. Nella decreto Lavoro si arriva a quota tremila euro.

I salari minimi degli assistenti domestici si sono rivalutati del 9% per effetto dell'inflazione. I loro stipendi sono quindi cresciuti (di 100-150 euro al mese) e molto famiglie non possono più permettersi di mantenere un collaboratore domestico o una baby sitter.

Ecco perché arriva questo aiuto dal governo che in questo modo mira anche a combattere il lavoro nero.

Se le famiglie italiane potessero portare in deduzione non solo i contributi ma l’intero costo sostenuto per l’assistenza di una badante o di una baby sitter, potrebbero risparmiare tra i 2 ed i 5mila euro l’anno, segnala Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico.