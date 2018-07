Berlusconi: «Nel giro di alcuni mesi questo governo finirà»

«Vi dico subito che guardando la situazione attuale e quello che sta succedendo, nel giro di alcuni mesi questo governo finirà». Lo afferma Silvio Berlusconi incontrando gli esponenti di Forza Italia.



«In questi giorni assistiamo a un balletto di cifre sul cosiddetto decreto dignità. Un provvedimento scritto da chi evidentemente non sa nulla del mercato del lavoro che è destinato a distruggere dei posti di lavoro. Il risultato di queste politiche sarà quello di allontanare le imprese dall'Italia di scoraggiare chi vuole investire di spaventare chi vuole creare lavoro. Non sanno cos'è la politica industriale: Ilva, Alitalia, infrastrutture», afferma Berlusconi.



«Gli investitori stranieri - prosegue - fuggirebbero, ci sarebbero conseguenze drammatiche per il Mezzogiorno, per l'occupazione e per l'intero Paese, che uscirebbe sostanzialmente da un settore strategico come l'acciaio. L'Italia oggi è ancora il secondo paese manifatturiero d'Europa. Davvero vogliamo rinunciare a questo primato, magari a favore della Francia, che a differenza di noi fa di tutto per attrarre e non per far fuggire le imprese? L'Italia non può permettersi questo, tantomeno se lo può permettere il Mezzogiorno».



«Un'altra illusione, tipica delle vecchie ideologie della sinistra nel secolo scorso, è quella che i problemi delle aziende in crisi si risolvano con la nazionalizzazione. È una strada che è fallita in tutto il mondo già da decenni, e che il Governo ripropone oggi come soluzione per la crisi di Alitalia. Eppure dovrebbe essere ormai chiaro a tutti, da tempo: scaricare sulla collettività i costi di un'azienda inefficiente sembra una soluzione facile, ma ne pagano il prezzo tutti gli italiani. Le nazionalizzazioni sono un metodo dirigista che non ha mai creato ricchezza, sviluppo,

efficienza», insiste Berlusconi.



«Sono convinto che per far riprendere agli italiani un po' di fiducia nella politica, dobbiamo ribadire il valore della coerenza: non si può - per andare al Governo - contraddire tutto o gran parte di quello che si è detto fino al giorno prima, e poi aspettarsi che gli elettori si fidino ancora dei politici. Questo vale per tutti, ma dovrebbe valere a maggior ragione proprio per chi ha chiesto e ottenuto i voti in nome del cambiamento, della lotta alla vecchia politica, ai suoi metodi, ai suoi riti. Anche in questo i grillini si sono dimostrati peggiori della politica che dicevano di voler cambiare», sottolinea Berlusconi, definendo l'incontro con gli esponenti del partito un punto di partenza importante per il futuro e ipotizzando «una forma di democrazia di base. Forza Italia rappresenta la parte migliore degli italiani: la sinistra è legata ai vecchi disegni del secolo scorso, i populisti sospinti dall'invidia e dall'odio sociali e non sono in grado di governare. Dobbiamo saperci organizzare, individuare azioni da svolgere e dare a ciascuno di noi un preciso compito e precisa responsabilità. La parola manager mi fa venire in mente ognuno di voi di Fi: è come se ci fossero 300 manager preparati negli studi e nel lavoro».



«Porto il distintivo di Forza Italia con orgoglio. Fatelo anche voi con lo stesso orgoglio», dice ancora Berlusconi agli esponenti di Fi aprendo la riunione e facendo distribuire a tutti una cartellina con il programma elettorale e la spilla con il simbolo del partito.



Nel corso dell'assemblea Berlusconi ricorda infine Sergio Marchionne. Dalla sala parte un applauso e una standing ovation.





Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA