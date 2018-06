Elezioni in 761 comuni. I risultati si sapranno dalle 23. Affluenza in crescita alle 12, top a Imperia

BRESCIA 18,08 13,37 - SONDRIO 21,87 12,67 - TREVISO 21,53 14,17 - VICENZA 19,21 13,39 - IMPERIA 22,29 15,25 - MASSA 19,27 11,03 - PISA 20,15 11,22 - SIENA 21,50 13,86 - ANCONA 17,63 9,89 - TERAMO 20,73 18,84 - TERNI 18,47 19,16 - VITERBO 19,74 11,11 - AVELLINO 20,86 11,71 - BARLETTA 21,16 14,26 - BRINDISI 20,53 23,02

Test importante per i partiti oggi in 761dove si va al voto per rinnovare i consigli. La legge sui sindaci prevede il ballottaggio tra i migliori due candidati (nei comuni oltre i 15.000 abitanti) domenica 24 giugno. Iresteranno aperti fino alle 23, loinizierà subito dopo la chiusura delle urne.LEGGI ANCHE ----> Elezioni a Roma in due municipi, test per Raggi con più di 15mila abitanti dove si torna al voto sono 109, i capoluoghi di provincia 20, fra cui un capoluogo di regione,. Si torna aI voto anche nel III e VIII Municipio diCapitale. I comuni capoluogo dove si vota sono:È del 19,82% l'affluenza rilevata alle ore 12 in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle precedenti elezioni omologhe, alle ore 12, la percentuale era stata del 14,48%. Il dato non tiene conto del risultato della Sicilia, gestito direttamente dalla Regione e non dal Viminale. Qui Cresce rispetto alle scorse amministrative l'affluenza al voto alle 12 in tutti i capoluoghi di provincia siciliani, tranne Trapani. Secondo le rilevazioni dell'ufficio elettorale della Regione siciliana, il record dei votanti è a Messina con 36.976, pari al 18,78% degli aventi diritto, contro il 13,59 % delle scorse elezioni. A Ragusa hanno votato in 11.099, pari al 17,85%, contro il 10,90% delle passate amministrative. A Siracusa i votanti sono stati 17.549, pari al 17%, contro il passato 12,86%; a Trapani 9.871, pari al 16,47% contro lo scorso 17,06%. Infine a Catania i votanti sono stati 40.654, pari al 15,33%, contro il 12,04 % delle scorse elezioni.