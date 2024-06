Martedì 4 Giugno 2024, 05:05

“L’Unione europea è finita in una trappola. Deve uscirne ripensando la propria identità e trovando soluzioni istituzionali che non mettano troppo un dito nell’occhio alle sovranità nazionali”. Giovanni Orsina, professore di Storia contemporanea e direttore della School of Government alla Luiss, disegna la “grande sfida” della nuova legislatura europea per non condannare l’Europa “all’irrilevanza”.

Professore, Meloni vuole cambiare l’Ue.

E’ possibile farlo tenendo fede alle culture - il liberismo, il riformismo, il moderatismo cristiano - su cui l’Unione si fonda?

“Dipende da quanto viene spinta la difesa dei particolarismi contro l’universalismo. Nel momento in cui stiamo vivendo, i valori occidentali che incarna l’Europa sono stati spinti fortemente sul versante universalistico, come patrimonio di tutti gli esseri umani. Ciò ha portato a una reazione delle particolarità che si è espressa in forme diverse e a cui abbiamo dato il nome di populismo, che altro non è che la difesa delle specificità, delle differenze, delle usanze e tradizioni locali, dell’identità contro la spinta di una globalizzazione che tende a uniformare, a universalizzare, e in cui l’Ue ha svolto un ruolo importante. Ma a mio giudizio ci si è spinti troppo in questa direzione, rendendo quasi inevitabile la reazione populista”.

Dunque?

“Dunque bisogna capire se questa reazione punterà a correggere gli eccessi dell’universalismo oppure a ucciderlo. La vera partita che stiamo vivendo è se e quanto riusciremo a usare questa reazione come un correttivo, oppure se finirà per distruggere il liberalismo, il riformismo e il moderatismo cristiano”.

Sta dicendo che questa reazione andrebbe incanalata? Temperata?

“Sì. E credo che per certi versi già lo sia. Anche perché questa reazione si presenta diversa da quella degli anni Venti o Trenta del secolo scorso. Non si scaglia completamente contro i valori liberali e occidentali. Alcuni di questi populismi, penso a Le Pen o Wilders, dicono al contrario di voler proteggere quei valori da un assalto particolaristico che viene da fuori dell’Occidente, e in particolare dall’Islam. Anche se chiedessimo a Meloni, credo direbbe senz’altro che lei la libertà e la democrazia vuole difenderle, ma che vuole farlo restando più robustamente ancorata alle nostre tradizioni perché in queste quei valori vivono. Insomma, all’inizio del Novecento ci fu una reazione che portò ai totalitarismi, oggi invece il quadro è diverso e più complesso. Resta però il rischio che la reazione scappi di mano”.

E se scappa cosa succede?

“Addio libertà e addio democrazia. Il rischio è che un Occidente in crisi, aggredito e sfidato da potenze esterne non democratiche e non liberali, non risponda alla sfida conservando i propri valori ma adottando i metodi degli altri”.

Crede possibile, dopo le elezioni, un compromesso tra i valori liberali e riformisti e il fronte populista che porti a una sua metamorfosi?

“La sfida populista va integrata. Innanzitutto perché ha radici storiche profonde e non è destinata a scomparire. E poi perché ha assunto dimensioni tali che non è più possibile tagliarla fuori dal gioco democratico: Meloni governa l’Italia e l’Italia non può essere messa da parte, emarginata. Lo stesso vale per l’Olanda, la Slovacchia, l’Ungheria, etc. Perciò va trovata una soluzione che integri la protesta e faccia in modo che essa non si esprima contro i valori europei, ma in un certo senso venga messa al servizio di questi valori”.

Qual è la ricetta per riuscire nell’operazione?

“Chiamiamo la protesta “populismo” come se si trattasse di un monolite, di un fenomeno coerente. Ma non lo è affatto. È un coacervo di emozioni e pensieri quanto mai diversi e contraddittori. Si tratta di separare il grano dal loglio, anche se - capisco bene - questa non è propriamente una ricetta…”.

Una soluzione potrebbe essere distribuire in modo maggiormente equanime i diritti civili e sociali?

“Sì, ma non solo. La protesta nasce pure da basi economiche, tra i ceti che si sentono lasciati indietro. Ma affonda le proprie radici soprattutto in una richiesta di identità. L’accusa è: noi europei nel nome dell’universalismo abbiamo annacquato la nostra identità. E le domande sono: noi europei che cosa siamo? Come possiamo difenderci dalla competizione con i non occidentali se non abbiamo più un’identità e se marciamo offrendo loro valori che per un verso rifiutano, per un altro utilizzano contro di noi? E’ questo il tema centrale. Noi europei ci troviamo dentro a una trappola: gli altri i nostri valori non li vogliono, dicono “è roba vostra” e anzi li usano contro l’Occidente. E allo stesso tempo l’Occidente non sa più che cos’è”.

Come si esce da questa trappola?

“Ritrovando un nuovo equilibrio tra l’identità storico-geografica dell’Europa e la sua vocazione universalistica. Dobbiamo ripensare il nostro universalismo. Ripensarlo, non abbandonarlo! Un processo dolorosissimo, ma necessario. L’Europa deve riscoprire sé stessa, senza eccessi di particolarismo che sarebbero la fine dell’Ue”.

Perciò la vera sfida dell’Ue è trovare una nuova identità?

“Sì. L’Ue deve capire cosa è, cosa vuole e come si colloca in un mondo più competitivo e purtroppo anche più violento, imparando a competere ma cercando di non perdere la propria anima cooperativa. Quando parliamo di difesa europea, di sicurezza negli approvvigionamenti energetici, di concorrenza con la Cina, di come rispondere all’Inflaction Reduction Act americano stiamo cercando di trovare una nostra identità e una definizione dei nostri interessi per non essere un vaso di coccio tra vasi di ferro”.

Il governatore Panetta dice che la Ue deve proporre il proprio modello globale senza contrapporsi agli altri.

“E’ giusto, ma temo che non funzioni più. O meglio: è un eccellente piano A. Il punto è: se i nostri interlocutori il nostro modello non lo accettano, qual è il piano B? Perché se fallisce il piano A, finiamo mangiati vivi”.

E qual è questo piano B?

“E’ dotarci di un’identità, mettendoci nelle condizioni di non divederci. L’Ue non deve rinnegare la propria anima, non può certo passare da potenza normativa a potenza aggressiva. Ma deve tornare a saper pensare il potere e il conflitto, dopo decenni passati a esorcizzare l’uno e l’altro”.

Servirebbe perciò un’Ue più unita e muscolare. Ciò non confligge con l’avanzata del fronte sovranista?

“La risposta breve è sì. Ma nel mondo sovranista ci sono ambiguità. Meloni a Pescara ha parlato di Europa delle patrie e ha citato De Gaulle, però ha pure chiesto una difesa comune in un’ottica di sovranità europea. Dunque la premier non chiede un’Ue meno integrata, ma integrata diversamente. Per questo penso che la prossima legislatura europea dovrà trovare delle soluzioni istituzionali innovative, che da un lato portino a una maggiore cooperazione e dall’altro non siano un dito nell’occhio delle sovranità nazionali. E’ questa la vera sfida europea”.

Se la sfida fallisse?

“Che Dio ci aiuti. La situazione è molto brutta. Non credo alla deflagrazione dell’Ue perché è un’entità istituzionale troppo complessa e troppo intrecciata, ma il rischio dell’irrilevanza è davvero molto serio”