Elezioni Regionali Piemonte 2024, quando e come si vota con la nuova legge elettorale: ecco chi sono i candidati

Nel grande calderone delle chiamate alle urne del prossimo giugno, anche le elezioni regionali del 2024 in Piemonte si pongono come un evento cruciale per la politca italiana. Queste elezioni si svolgeranno in concomitanza con le elezioni europee e con quelle di numerosi comuni italiani, rendendo il fine settimana dell'8 e 9 giugno un momento di grande importanza per il panorama politico del Paese. Vediamo insieme quando si vota, come si vota e chi sono i candidati presidente di regione.