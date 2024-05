Elezioni 2024, election day per Europee, comunali e regionali: ecco quando, come e in quali comuni si vota. La guida

Il 2024 sarà un anno elettorale di grande importanza per l'Italia e per l'Europa. A giugno, infatti, gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, rinnovare le amministrazioni locali in numerosi comuni (oltre 3700 comuni) e scegliere il nuovo governo regionale del Piemonte.

Election day 8-9 giugno

Sono 51,7 milioni gli italiani chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno per l'election day (5,1 milioni risiedono all'estero). Vediamo insieme come e quando si vota, per cosa si vota e come seguire i risultati di queste elezioni cruciali non solo per il nostro paese, ma anche per tutta l'Unione.

