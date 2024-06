Martedì 4 Giugno 2024, 05:10

Ribattezzarla legge Musk, forse, non dà il giusto merito al ministro Adolfo Urso, che ci ha lavorato a lungo ed è pronto a portarla in Consiglio dei ministri. Di certo il miliardario proprietario di Tesla e Space X ha ispirato questa piccola grande rivoluzione spaziale firmata Giorgia Meloni. Un disegno di legge sulle spedizioni spaziali private è pronto ad atterrare sul tavolo di Palazzo Chigi. Non è un errore di battitura: spedizioni private, commerciali.

C’è ora una legge italiana che per la prima volta regolamenta questa frontiera inesplorata. Ovvero «il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali» anche - ed è un fatto inedito - per attività suborbitali commerciali» nonché «ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti». È un settore quasi inesplorato, si diceva, quello delle spedizioni commerciali nello spazio. Non per Musk che in America ne è stato il pioniere. Space X ha già portato nello spazio un gruppo di cittadini privati tre anni fa. Ora anche l’Italia si muove.

Il provvedimento limato in questi mesi al Mimit, ha fatto sapere Urso nei giorni scorsi, «è una legge quadro importante, all’avanguardia in Europa e in sintonia con la prossima legge europea sullo spazio che regolerà l’accesso allo spazio degli operatori privati, la responsabilità da danni causati da eventuali incidenti in orbita, il sistema di autorizzazione delle attività spaziali per gli operatori privati».

STOP ALLE AUTOCRAZIE

Ed è su questo triplice fronte che si registrano le grandi novità. Per le attività spaziali condotte da «operatori di qualsiasi nazionalità» servirà un via libero esplicito del presidente del Consiglio, individuato nel Ddl come Autorità responsabile per i lanci spaziali. Un’autorizzazione che sarà sottoposta a un esame stretto dei requisiti necessari di «sicurezza dell’attività spaziale in tutte le sue fasi e i suoi aspetti, dalla progettazione del veicolo alla gestione delle sue componenti». E poi ancora la sostenibilità ambientale del mezzo da lanciare in orbita, la «resilienza rispetto ai rischi informatici».

Il provvedimento prevede paletti precisi. Fra questi, ed è un passaggio politicamente molto delicato, il divieto all’autorizzazione per gli operatori spaziali commerciali che intrattengano rapporti con Stati autoritari. Russia, Cina, Iran, Corea del Nord? Il testo non fa nomi ma è perentorio sul punto: divieto assoluto di viaggiare in orbita «se sussistono possibili legami fra l’operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o Paesi terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, o che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati». Sarà Palazzo Chigi - anzi il premier in persona - a dare il via libera o negarlo.

I FONDI SPAZIALI

Il provvedimento, che tra l’altro introduce il comitato per la sicurezza nazionale dello Spazio, affronta anche il tema spinosissimo della «responsabilità per danni causati da oggetti spaziali a terzi nell’ambito di un’attività autorizzata dall’Italia».

Che succede se un razzo, un satellite o un altro vettore fanno un incidente oltre orbita? Rischiano una multa salatissima, sicuramente un record per una legge italiana. L’azione di rivalsa dello Stato italiano contro l’operatore responsabile si può esercitare fino al massimo di 50 milioni di euro, «salvo che sia stato cagionato con dolo e colpa grave». L’ultimo capitolo del “ddl Musk” preparato dal ministero di Urso riguarda la Space economy e prevede l’istituzione di un fondo omonimo con una dotazione di 295 milioni di euro da qui al 2026 da usare per «promuovere la commercializzazione dello spazio e delle attività ad essa collegate».