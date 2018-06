Lifeline: «La Valletta ha autorizzato l'ingresso nelle acque maltesi»

Il via libera è finalmente arrivato: la nave Lifeline, carica di 224 migranti da sette giorni e costretta a sostare in alto mare, «ha ricevuto» il permesso per entrare in acque maltesi, e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo che hanno reso difficile la vita su un'imbarcazione non adatta a trasportare più di una cinquantina di persone . Lo riferisce l'Ong con un tweet ripreso dal Times of Malta .





Intanto continua la polemica internazionale innescata dal caso LIfeline: i l ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer «agisce come una versione tedesca del collega italiano Salvini e rende il governo tedesco complice della mancata assistenza a persone in pericolo». Lo dice Axel Steier, di Lifeline, in un comunicato. «Se la situazione a bordo della nave subirà un'escalation a causa delle condizioni di sfinimento e debolezza delle persone a bordo, e del peggioramento del tempo, Seehofer ne avrà piena responsabilità», aggiunge nella nota che sembra adessa almeno in parte superata dal via libera delle autoritè maltesi. La nave, che aveva raccolto i migranti al largo della Libia, era ferma da cinque giorni al limitare delle acque maltesi.LEGGI ANCHE: Lifeline, arriva l'alt della Germania. Italia Intanto continua la polemica internazionale innescata dal caso LIfeline: i