Libia, base al confine Niger-Ciad con agenti e militari italiani

MILANO «I diritti di proprietà intellettuale meritano protezione, il problema è che le nuove tecnologie complicano questa missione in misura esponenziale. Non è la prima...

È il primo atto concreto dopo il viaggio del ministro Matteo Salvini a Tripoli: una missione a Ghat, nel Fezzan libico, per rafforzare i presidi di frontiera. Partirà domani e...

La polizia ha disperso con violenza i dimostranti al Grand Bazar di Teheran, e in altri mercati in sciopero della città, che per il terzo giorno consecutivo protestavano contro il carovita....