Il premier alla Camera alla vigilia del Consiglio Ue: «Migranti, ecco come supereremo Dublino»

Il Governo, «in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles.

Il regolamento di Dublino va superato perché non ci sono più dubbi che sia inadeguato a gestire flussi migratori» ha aggiunto Conte illustrando davanti alla Camera al completo la proposta dell'Italia presentata domenica e sottolineando che solo il «7%» dei migranti in arrivo sono rifugiati.

La bozza di proposta» preparata per il vertice di domenica scorsa «risultava inadeguata, era una bozza che andava contro l'interesse dell'Italia, e ottenendo il ritiro di questo testo l'Italia ha avuto un primo riconoscimento significativo».



«L'apporto dell'Italia può rendere il Consiglio europeo uno spartiacque, dobbiamo fare in modo di disegnare l'Europa che vogliamo».



Dal finanziamento del Trust Fund Africa al rafforzamento delle frontiere esterne fino al principio secondo cui chi sbarca in Italia sbarca in Europa: così il premier illustra i dieci punti della proposta italiana portata al tavolo del vertice dei 16 Paesi Ue domenica scorsa.



«Le coste italiane sono coste europee, il criterio del Paese di primo arrivo va rivisto e superato, non possiamo portare tutti in Italia e Spagna».