Migranti, Salvini alla Camera torna ad attaccare Macron: «Fa il matto perchè è impopolare»

«Sono fiducioso per il consiglio europeo di domani. Abbiamo le idee chiare, Conte ha le idee chiare. Abbiamo finalmente una proposta italiana. Sarà il Consiglio europeo dove l'Italia va a sottoporre agli altri le sue proposte non a commentare quelle degli altri. Questo è un cambiamento radicale mai vissuto negli ultimi anni». Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, interpellato alla Camera sul Consiglio europeo del 28 e 29 giugno a Bruxelles.LEGGI ANCHE: Salvini: «Alla Libia 12 motovedette». Lifeline in porto oggi a Malta Video Per quanto riguarda la nave Lifeline, in porto oggi a Malta, i risultati sono buoni non certo per merito di Macron, nonostante Macron. La Francia - ha aggiunto - si deve chiarire con gli italiani e con se stessa: Macron fa il matto perché è ai minimi della popolarità nel suo Paese. La carezza al Papa è una cosa che non si è mai vista».Alla domanda se si fosse chiarito con il ministro della Salute Giulia Grillo sul tema dei vaccini, Salvini ha risposto «totale fiducia nel ministro Grillo, mi interessa solo che tutti i bimbi possano esercitare il diritto di andare in classe».