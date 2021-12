Giovedì 2 Dicembre 2021, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 19:54

Femminicidi e violenza di genere: arriva un decreto legge firmato dalle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini, per contrastare un’emergenza che, nel nostro Paese, non accenna a placarsi. Potrebbe essere varato dal Consiglio dei ministri già questa mattina. Prevenzione, protezione, assistenza e formazione sono le parole chiave del nuovo testo, che dovrebbe prevedere l’introduzione del braccialetto elettronico per chi sia sottoposto a divieto di avvicinamento alle vittime di violenza o stalking e, soprattutto, un inasprimento della norma - già prevista nella riforma penale - che prevede l’arresto in flagranza per chi violi queste disposizioni. In termini pratici significa che chi infrangerà l’obbligo di allontanamento, a seconda della gravità della situazione, potrà essere immediatamente ammonito, fermato, o arrestato. E il monitoraggio dovrebbe essere reso più semplice grazie all’utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo.

Violenza contro le donne, Bonetti: «Ogni anno trenta milioni per proteggere le vittime»

Violenza sulle donne, il disegno di legge

Il testo prevede anche un maggiore sostegno economico e logistico per i centri antiviolenza, ai quali dovrebbero venire destinati i beni confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata. E ci sarà anche una maggiore tutela delle vittime, con un’integrazione del reddito di libertà, introdotto dal governo con il decreto Rilancio, per sostenere l’indipendenza delle donne vittime di violenza che si trovino anche in una condizione di totale sudditanza economica da compagni e mariti che le maltrattano. Attualmente viene erogato dall’Inps e consiste in 400 euro mensili. È disponibile per 12 mensilità ed è destinato alle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali. Il contributo è finalizzato a sostenere le spese per l’autonomia abitativa e personale, il percorso scolastico e formativo di eventuali figli e figlie minori.

La "tutela mobile"

Verrà anche introdotta una forma di tutela mobile per le vittime: una misura di protezione che scatterà a richiesta e che sarà graduata a seconda delle situazioni e dei livelli di pericolo. Potrebbe trattarsi, per esempio, di un controllo periodico fatto dalle forze dell’ordine, anche più volte nel corso della giornata, a casa della donna che abbia chiesto assistenza. Sarà fondamentale anche la formazione destinata a magistrati e forze dell’ordine che si occupano di violenza di genere, per creare reparti specializzati. E si lavora anche a una campagna di sensibilizzazione per i cittadini.