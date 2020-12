Per gli allentamenti alle misure anitCovid bisognerà aspettare almeno «il 15 gennaio». È quanto avrebbe dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell'incontro tra l'esecutivo (presente il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, che ha convocato la conferenza Stato-Regioni) e i governatori italiani. In buona sostanza sposando quella che è stata la linea prudenziale portata avanti già da diverse settimane dal Cts, il ministro ha infatti sostenuto che gli allentamenti sono rimandati a dopo le feste, ma solo se la capacità di tenuta e i trend attuali saranno confermati.

Le restrizioni

Proprio per questo dal confronto in corso che porterà alla redazione del nuovo Dpcm in vista del 4 dicembre, emergono come ormai confermatissime non solo la ripartizione in tre fasce della Penisola quanto soprattutto le principali restrizioni anticipate nei giorni scorsi. Per cui, ad esempio, coprifuoco invariato alle ore 22 tanto a Natale quanto a Capodanno. Ma anche chiusure di bar e ristoranti alle 18 (proprio come già avviene in questo momento) anche nelle regioni gialle.

Il pericolo infatti è che la nuova colorazione che l'Italia dovrebbe acquisire entro le festività con praticamente tutte le Regioni rientranti nel secondo scenario, porterebbe alla convizione di un via libera che sarebbe deleterio.

