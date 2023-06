Francia, scoppia la guerriglia nelle periferie: coprifuoco in diversi Comuni, 15 arresti

Scoppia la violenza nelle periferie in Francia. Si protesta per la morte di Nahel M., un diciassettenne ucciso da un poliziotto durante un controllo a Nanterre. L'agente è indagato per omicidio volontario. Le autorità hanno deciso di schierare quarantamila agenti per tenere sotto controllo la situazione. E anche i servizi di intelligence si aspettano un'escalation delle violenze. In diversi Comuni è stato decretato il coprifuoco.