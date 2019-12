Mes, il governo supera la prova del voto alle Camere, ma M5S fibrilla. Conte: «Avanti spediti»

Alcune posizioni svelano «il malcelato auspicio» di uscita «dall'euro-zona o, addirittura, dall'Ue», dice il premier attaccando Matteo Salvini. Subito la replica: «Nessuno è intenzionato ad uscire dall'euro, però il signor Conte non è autorizzato a firmare per mettere in pericolo gli italiani». In Aula, sia alla Camera che al Senato, i leghisti urlano «vergogna» a Dem e Cinque stelle. A Montecitorio ci si ferma ben sotto la maggioranza assoluta (291 sì, 221 no) e si contano 14 assenti M5s («Tutti giustificati», dicono dal gruppo). È un campanello d'allarme che fa tremare i polsi ai senatori di maggioranza. A Palazzo Madama si racconta di contatti con una pattuglia di «responsabili» del centrodestra: anche dal governo - riferiscono in ambienti Fi e Fdi - avrebbero sondato la loro disponibilità a uscire dall'Aula. Dalla Lega dicono di più: per quanti senatori Salvini potrà portare via a Di Maio, non basterà a far cadere il governo perché tanti azzurri sarebbero pronti a farsi avanti per puntellare la maggioranza e la legislatura. «Voto no, poi decido se lasciare il M5s», dice Stefano Lucidi.

«Non mi riconosco più nelle politiche del Movimento», afferma Ugo Grassi. Con loro votano no Paragone e Urraro. Cinque senatori M5s non partecipano al voto. In tutto sono 5 assenti nella maggioranza (incluso Matteo Renzi che è all'estero). «È iniziato il mercato delle vacche», denuncia Di Maio. Salvini cita i professori contrari al Mes: «Spero che non gli mettano la stella gialla per marchiarli d'infamia. Hanno tolto lo scudo penale all'ex Ilva e lo mettono ai dirigenti del Mes». «Solo fake news», attacca Roberto Gualtieri. «Il governo e Conte hanno un mandato forte», esulta Nicola Zingaretti. «Da gennaio avremo un contratto fino a fine legislatura», ribadisce Di Maio. Ma sulla tenuta del M5s al Senato, oggi nessuno scommette.