Mes, M5S: accordo nella maggioranza. Oggi il voto sulla risoluzione

Dopo lunghissime trattative fonti M5S fanno sapere che la maggioranza, a notte fonda, intorno alle 2,30, ha finalmente raggiunto l'accordo sul Mes. «Confermata la logica del pacchetto (Mes, Bicc, Unione bancaria, ndr). Siamo soddisfatti per la risoluzione di maggioranza che prevede le modifiche richieste dal Movimento», dicono le fonti e precisano che «ci sarà un nuovo round in parlamento a gennaio, prima del prossimo Eurogruppo». Le stesse fonti garantiscono che «ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul Mes. Ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo nulla al buio».

Salva Stati, i magnifici 7 anti-Mes

Gli scontenti nel Movimento, tuttavia, non mancano e ora si incrociano le dita per superare la «trappola» del Senato dove i margini numerici sono strettissimi. Per l’ok alla risoluzione sul Mes basta la maggioranza semplice ma se sì scendessero sotto la soglia della maggioranza assoluta (161 senatori), il governo pure con il via libera in tasca potrebbe subire dei contraccolpi politici. Di certo voteranno no alla risoluzione le opposizioni. Probabilmente Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia presenteranno proprie risoluzioni alternative.

Ultimo aggiornamento: 09:14

