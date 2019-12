Francia, l'età della pensione rimane a 62 anni. I sindacati: «Ora sciopero più duro»

Caos pensioni in Francia. L'età legale della pensione, fissato in Francia a 62 anni, «non cambierà»: lo ha detto il premier Edouard Philippe, illustrando i contenuti della riforma previdenziale a Parigi. Philippe è tuttavia tornato a sottolineare la necessità di lavorare di più. «Senza forzarli, inciteremo i francesi a lavorare più a lungo», il che oggi «è una necessità».

Anche se l'età legale di 62 anni per andare in pensione non cambia, il premier francese, Edouard Philippe, illustrando la riforma previdenziale Parigi, ha annunciato un sistema di «bonus-malus», con l'introduzione di «un'età d'equilibrio» di 64 anni. Come promesso dal presidente Emmanuel Macron, il futuro sistema pensionistico illustrato oggi a Parigi mantiene l'età legale per andare in pensione a 62 anni, ma al tempo stesso punta ad introdurre «un'età di equilibrio» previdenziale a 64 anni, nel 2027, con uno specifico «sistema di bonus-malus». «Per raggiungere l'età di equilibrio di 64 anni nel 2027 - ha dichiarato - dovremo attuare un sistema di bonus-malus che inciterà i francesi a lavorare più a lungo». Un punto, quest'ultimo, che infiamma ulteriormente i sindacati, incluso di quelli più riformisti come la CFDT, che Macron sperava di attirare nel suo campo.

La CGT-Cheminots, il primo sindacato nel settore dei trasporti, ha lanciato un appello a «inasprire lo sciopero» dopo gli annunci del primo ministro Edouard Philippe che ha fornito i dettagli della riforma delle pensioni. Brutta notizia per il presidente francese Macron. Laurent Berger, il leader del sindacato riformista CFDT che l'attuale esecutivo cercava di attrarre nel suo campo per mettere all'angolo altri sindacati 'puri e duri' come CGT e Force Ouvrière, si è anch'egli mostrato fortemente deluso dai contenuti della riforma delle pensioni illustrata dal premier. In particolare, ha dichiarato Berger nella sua prima reazione a caldo, «la linea rossa è stata oltrepassata» con la proposta di «un'età di equilibrio» fissata a 64 anni. «Deluso» anche Laurent Escure del sindacato Unsa.

Per il premier francese Edouard Philippe, le misure presentate oggi nel quadro della riforma delle pensioni «giustificano» uno stop dello sciopero. La riforma previdenziale - ha continuato a Parigi - «non è un salto nell'ignoto, ma un ritorno alle fonti» della Francia. «Mi pare che le garanzie fornite alle persone più timorose (della futura riforma delle pensioni, ndr) giustifichino la ripresa del dialogo e lo stop dello sciopero che penalizza milioni di francesi», ha dichiarato il premier, nel corso del suo discorso fiume al Consiglio Economico e Sociale di Parigi per presentare la riforma previdenziale.

I francesi nati prima del 1975 «non saranno coinvolti» dalla riforma delle pensioni promessa dal presidente Emmanuel Macron: lo ha detto il premier francese, Edouard Philippe, presentando la riforma previdenziale a Parigi.

