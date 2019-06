Vertice di governo interlocutorio, restano i nodi. Salvini: «Abbiamo avviato un percorso»

Il conforno nel governo è appena iniziato e il vertice a Palazzo Chigi sui temi economici è stato tutt'altro che risolutivo. A partire dai dubbi del ministro Tria sulle coperture necessarie per attuare la Flat Tax. A quanto si apprende, la riunione, durata circa due ore e mezza con una coda finale su Alitalia, ha istruito il dossier conti pubblici, al fine di evitare la procedura di infrazione. Secondo fonti leghiste, è stata una riunione «utile e positiva» nella quale sono stati «organizzati gruppi di lavoro» e ci si è dati appuntamento a «nuovi incontri con progetti e investimenti».

Al vertice mattutino hanno partecipato anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, i sottosegretari al Mef, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. «Il vertice di oggi è stato molto utile». Lo dice Matteo Salvini, dopo il vertice economico di questa mattina a Palazzo Chigi, con il premier Giuseppe Conte, il ministro Giovanni Tria e l'altro vicepremier Luigi Di Maio.

Il caso Alitalia. «Sulla crisi Alitalia sono state valutate le opzioni sul tavolo, prioritariamente le manifestazioni d'interesse pervenute, per definire presto la questione». Così fonti Lega, dopo il vertice economico di questa mattina a palazzo Chigi.

lntanto arriva dagli sherpa dell'Ue un nuovo altolà all'Italia dopo quello di Juncker: il Comitato economico e finanziario (Efc) è dell'opinione che "il criterio del debito non è rispettato e invita l'Italia a prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto delle indicazioni del Patto di Stabilità in conformità con il processo della procedura EDP", ovvero la procedura per debito eccessivo: lo scrive l'Efc nell'opinione adottata ieri. "Altri elementi che l'Italia potrebbe presentare potranno essere presi in esame dalla Commissione e dal comitato", aggiungono gli sherpa di Eurogruppo ed Ecofin

