Di Maio: procedura infrazione? Non credo Ue faccia sul serio

«Non so prevedere il futuro ma non credo che andranno fino in fondo», ha detto Di Maio in merito alle decisioni dell'Ue sulla procedura di infrazione per l'Italia. «Non credo che l'obiettivo sia andare contro l'Unione Europea, ma di abbassare le tasse e migliorare la condizione degli italiani. Per ottenere quell'obiettivo ci vuole dialogo con la Ue ma anche prese di posizione ferme».

M5S, Di Maio: «Il Movimento va subito riorganizzato: basta prendersela sempre con me»

Sulla situazione nel governo Di Maio assicura che «Il vertice è andato bene perché ci siamo dati degli obiettivi che sono quelli della riduzione delle tasse e di far approvare la legge sul salario minimo e di ottenere dei buoni risultati per gli italiani». E alla domanda se sia tregua armata con Salvini Di Maio ha risposto che «c'è tregua se si lavora per gli interessi degli italiani non c'è tregua se invece si decide di vivacchiare. Se si tutelano gli interessi italiani andiamo avanti».

​«Nessuno riuscirà mai a mettermi contro il presidente del Consiglio perché Conte ha sempre portato avanti le battaglie all'Unione europea con il governo italiano e continueremo a farlo».

«Per me di manovre restrittive non se ne deve neanche parlare», ha detto Di Maio precisando che «in questo momento lavoriamo alla nuova legge di bilancio e mettiamoci dentro le cose che servono agli italiani e mi aspetto che sul salario minimo, visto che c'è già un'apertura, già oggi si cominci a lavorare molto meglio».

Ultimo aggiornamento: 12:55

