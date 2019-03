Ius soli, Conte: «Non è nel contratto di governo, ma avviare riflessione in Parlamento»

Avviare una riflessione in Parlamento sullo ius soli, che «non è nel contratto di governo». Lo auspita il premier Giuseppe Conte, ad Assisi per un incontro con giovani e francescani seguito alla consegna della lampada della pace. «Io auspico che si avvii in sede parlamentare una riflessione serena, dove si può valutare anche una prospettiva di nascita sul territorio italiano, ma che deve essere collegata a un percorso di integrazione serio», spiega Conte. «Occorre un percorso di integrazione - ragiona il presidente del consiglio - affinché un 'neonatò possa aver vissuto, conosciuto e condiviso a nostri valori comuni».

Di Maio in crisi accusa Salvini: «Fase 2 del governo o si va a casa»



Ultimo aggiornamento: 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA