Giustizia, Anm contro Crosetto: «Fuorviante idea che magistratura faccia opposizione». Il ministro: nessun attacco

«È fuorviante la rappresentazione di una magistratura che rema contro e che possa farsi opposizione politico-partitica». Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, con riferimento alle parole pronunciate dal ministro Guido Crosetto, durante l'assemblea degli iscritti dell' Anm, in Cassazione.

Pagelle per i magistrati, toghe sotto esame ogni quattro anni: dopo due bocciature si è rimossi dal servizio

«La magistratura non è forza di contrapposizione politica e tutela i diritti, quali che siano le maggioranze, e fa il suo mestiere nell'interesse della comunità tutta e non risponde a logiche governative», ha detto tra l'altro Santalucia.

La controreplica di Crosetto

«Mi stupisco dello stupore suscitato dalla mia intervista al Corriere della Sera di oggi.

Parlando della magistratura nella storia italiana, Crosetto ha aggiunto: «E lo dico proprio nell'interesse della magistratura e di un idea di Giustizia in cui credo fermamente. E veramente dopo quanto ha raccontato (non e mai smentito) Palamara, qualcuno si stupisce di un mio passaggio, peraltro incidentale, in una lunga intervista che verteva su altro?», spiega nella nota. «Ho fatto quel passaggio non superficialmente, non a cuor leggero, con l'amarezza di chi crede nelle istituzioni ed ha fiducia nella stragrande maggioranza della magistratura e che quindi si sente indignato qualora fosse vero quanto gli è stato riferito. Tra l'altro, mi sono premurato anche di comunicare anche ad altri le notizie che mi erano state riferite (da persone credibili) e che ritenevo gravi, ove e se confermate. Ho visto che alcuni parlamentari, come Della Vedova, mi invitano anche a riferire in Parlamento. Lo farò con estremo piacere, se sarà possibile farlo in commissione Antimafia o Copasir, per la necessità di riservatezza e di verifica delle notizie che ho ricevuto. Non ho qui null'altro da aggiungere, anche perché ho molte altre cose di cui occuparmi», conclude Crosetto.

Le accuse dell'Anm

C'è una linea di tendenza che attraversa il mondo politico, l'idea di «una giurisdizione subalterna e servente agli organi della sovranità politico-parlamentare elettorale». L'idea che «chi ha la legittimazione popolare esprima l'unica e vera sovranità nella nostra democrazia, e chi non ha una legittimazione di questo tipo debba rispondere in maniera servente a quei programmi: non bisogna ostacolare i programmi di governo». È in questa cornice che il presidente dell' Anm Giuseppe Santalucia inquadra gli attacchi dei mesi scorsi ai giudici che si sono occupati dei migranti richiedenti asilo, nell'assemblea degli iscritti.