Riforma della giustizia, scioperano i magistrati: lunedì dibattito pubblico con l'Anm a Cassino

L’Associazione Nazionale Magistrati ha deliberato un giorno di astensione dall’attività giudiziaria per lunedì 16 maggio per condividere con l’opinione pubblica le ragioni della magistratura rispetto alla riforma della giustizia in discussione in Parlamento che, ad opinione dell'Associazione, potrebbe risultare potenzialmente lesiva dei diritti e delle garanzie di ciascun cittadino.

La Sottosezione Anm di Cassino, con una nota a firma della presidente Maria Carmen Fusco e del segretario Antonio Falchi Delitala, invita la cittadinanza a partecipare ad un dibattito pubblico sulle criticità della riforma, che si terrà il 16 maggio dalle ore 11 nell’Aula della Corte d’Assise, all’interno della sede del Tribunale di Cassino in piazza Labriola.

"È gradita la fattiva partecipazione al dibattito degli esponenti e rappresentanti dell’Avvocatura e degli Ordini professionali, delle Forze dell’Ordine, del mondo accademico, dei Sindacati e delle altre parti sociali", è stato spiegato dall'Anm.