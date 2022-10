Giorgia Meloni, prima uscita pubblica al villaggio Coldiretti a Milano, nel pomeriggio forse a Arcore

L'hanno già invitata a Kiev, ma intanto la prima uscita ufficiale di Giorgia Meloni avviene oggi alle 12 a Milano al Villaggio Coldiretti. E non si esclude in ambienti parlamentari della nuova maggioranza che in giornata possa recarsi ad Arcore per incontrare il leader di FI Silvio Berlusconi. Anche Matteo Salvini in queste ore è a Milano. Intanto a Roma, continua il convegno «Italian Conservatorism» organizzato dalla Fondazione Tatarella: sono attesi, tra gli altri, gli interventi di Guido Crosetto e Giulio Terzi. Sempre a Milano, in mattinata, la visita del leader di Iv Matteo Renzi.