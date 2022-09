I coscritti russi in partenza per l'Ucraina: il dolore e le lacrime dei familiari

Strazianti le scene degli ultimi saluti tra i coscritti russi e le famiglie, figli e fidanzate. Civili senza alcun addestramento militare costretti all'arruolamento forzato da parte di Putin. Nelle immagini gli abbracci, i lunghi sguardi e le lacrime prima di allontanarsi dai proprio cari in quello che probabilmente potrebbe essere un addio.

Putin «potrebbe bloccare internet in Europa» tagliando i cavi sottomarini. L'allerta degli analisti: «Blackout devastante»

La mobilitazione "parziale" è stata dichiarata dal Cremlino lo scorso 21 settembre e da allora è cominciato un vero e proprio esodo popolare per fuggire oltre i confini russi ed evitare la morte quasi certa nella guerra in Ucraina. Secondo i servizi segreti europei 261.000 uomini hanno già lasciato la Russia in meno di dieci giorni.