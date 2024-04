Emiliano e il caos Puglia: le mosse di Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Cosa sta succedendo e su cosa indaga la magistratura

E dopo Telekabul (il Tg3 starebbe per passare in quota pentastellata), il M5s si intesta anche un altro gioiello di famiglia della sinistra: la questione morale. Come? Con la decisione di uno sdegnatissimo Giuseppe Conte che sceglie di uscire dalla giunta pugliese proponendo però l'istituzione di un nuovo assessorato alla Legalità. Come dire: me ne vado ma lascio qui le chiavi della mia stanza. E non tocca l'alleanza nei territori, dai Comuni pugliesi alla Sardegna dove è stata appena formata una giunta giallorossa.

Puglia, strappo di Conte: lascia la giunta Emiliano ​Ira Schlein sul governatore: «Ora nuova fase»

Puglia, cosa sta succedendo

L'indagine penale in Puglia - gli investigatori descrivono un quadro che caratterizzato da profili di «allarme sociale e mercimonio» - ha riacceso la battaglia tra i due alleati e ha terremotato, ancora una volta, il campo largo. Ma soprattutto segna un sorpasso nella leadership: è Conte (a partire dalle trattative per la Basilicata) a dare le carte, è Conte a decidere che le primarie per scegliere il candidato sindaco tra Michele Laforgia e Vito Leccese non si fanno più, ed è Conte a lanciare strali rivangando le ramazze della moralità e che, parlando di «disinfestazione», ha detto: «Ora serve pulizia!». Fanno un passo indietro anche tra le file dem: si Per capire in quale stato di debolezza si trovi invece il Pd (il partito di centrosinistra, erede almeno in parte del Partito Comunista che per primo con il suo leader Berlinguer parlò di questione morale) basta ascoltare le parole del presidente pugliese Emiliano che in un'intervista al Fatto chiede sommessamente un ritorno degli alleati promettendo obbedienza: «Faremo ciò che ci chiedono prima delle Europee».

E basta anche scrutare il bilancino lessicale con il quale vengono composte le dichiarazioni ai vertici: Schlein parla di «forte irritazione» che nasconde in realtà la voglia di commissariare il partito e una rottura netta dei rapporti con Conte, già definito «sleale» e trasformista.

Michele Emiliano, chi è il governatore della Puglia: età, carriera politica e vita privata

Bari, chi sarà il candidato sindaco

Le primarie che dovevano tenersi il 7 aprile sono state cancellate unilateralmente da Giuseppe Conte. Dunque il campo largo non ha un candidato sindaco per le elezioni amministrative di Bari che si terranno in concomitanza con le Europee, e cioè l'8 e 9 giugno. A sfidarsi inizialmente erano Michele Laforgia, il volto proprosto dal M5S, e Vito Leccese del Pd, e della mozione Schlein per altro, ma le cui quotazioni, ora, sono bassisssime. Il partito è spaccato: la presidente del Pd cittadino Titti De Simone propone di convergere su Laforgia, mentre il segretario Gianfranco Todaro tifa ancora per Leccese.

Il dribbling M5s, perché appare appare ed è più forte ora

Ma al di là dei simbolismi e delle parole cosa succederà? Tra la forte irritazione e la ramazza, a occhio si può prevedere una stagione più florida per il M5s che è nato, vissuto e nutrito, proprio nelle fasi più acute di crisi delle classi dirigenti politiche. Il fondatore Beppe Grillo che ha insegnato agli adepti il coro ipnotico "Onestà, onestà" che ha fatto le fortune del partito dieci anni fa ha sempre detto che nel momento in cui fossero riusciti a portare dei cambiamenti nel costume politico il M5s, "partito biodegradabile", si sarebbe sciolto. Ma attenzione, Conte dà le carte anche a Grillo. Ieri ha detto: «Ma non è una decisione nel segno dell’antipolitica: non siamo più il partito che si limita a gridare onestà». La ramazza paga: l'ultimo sondaggio Euromedia per le elezioni Europee dice che i dem avranno un solo seggio in più rispetto al M5s e che la distanza tra i due partiti si sta accorciando: il Pd con il 19,3 (e 16 eletti) e M5S con il 17,5 (e 15 seggi).

Puglia, Conte dice addio allla giunta Pd di Emiliano: «Fare tabula rasa»

Puglia, su cosa indagano i magistrati

In Puglia la Guardia di Finanza sta indagando su un presunto voto di scambio. A finire nelle maglie dei pm con l'iscrizione sul registro degli indagati per corruzione è stata prima l'assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia, che poi si è dimessa, e poi un altro esponente politico: il civico Alfonso Pisicchio, ex assessore all'Urbanistica nello scorso mandato.

Per Conte il metro di misura per giudicare alleati e avversari sono i magistrati: «Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro campo», ha detto in conferenza stampa a Bari annunciando l'uscita dell'assessore pentastellato. Anche Sinistra italiana, che in Puglia è il partito è in maggioranza, ha chiesto a Emiliano di "azzerare la giunta". Intanto il trasloco in Regione è avviato: quattro consiglieri regionali pentastellati abbandoneranno il gruppo di maggioranza e l'assessora al Welfare Rosa Barone darà anche le dimissioni dalla giunta.

Emiliano rischia di cadere?

No ma in questi casi si chiede comunque una verifica della maggioranza e vengano convocati gli organi del partito per capire come superare l'impasse. Tutti riti e prassi molto importanti nei partiti che servono a capire se ci sono prima di tutto i numeri per anddare avanti e poi per rilanciare l'azione di governo visto che anche tra le file dem sono stati formalizzati passi indietro: il capogruppo Pd Filippo Caracciolo si è dimesso mentre un altro consigliere, Michele Mazzarano, si è autosospeso,