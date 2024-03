Bari, il sindaco Antonio Decaro scende in piazza: «Non ci facciamo ricattare da nessuno»

Manifestazione molto partecipata a Bari a supporto del sindaco Antonio Decaro. Amministratori del Pd, militanti e cittadini sono scesi in piazza dopo che nei giorni scorsi c'è stata la nomina da parte del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e su richiesta dei parlamentari pugliesi del centrodestra, di una commissione prefettizia finalizzata a verificare l'ipotesi di scioglimento del Comune per infiltrazione mafiosa. Il primo cittadino, e presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni, ha reagito molto male: «Se c’è anche un solo sospetto di infiltrazione della criminalità io rinuncio alla scorta», ha detto. Per il centrodestra è stata una «reazione esagerata» e i controlli sono un «atto dovuto». Oggi dal palco della manifestazione "Giù le mani da Bari", molto partecipata, Decaro ha commentato: «È una risposta meravigliosa della città per la città, è una risposta a chi pensa di utilizzare la città per la propria campagna elettorale ed è soprattutto una risposta a chi dice che Bari è sotto il ricatto della mafia». «Questa città - ha aggiunto - non si fa ricattare più da nessuno, né dalla mafia né dai politici perché la città negli ultimi 20 anni, con un lavoro quotidiano e faticoso, ogni giorno è diventata migliore.

L'accesso di una commissione che valuti lo scioglimemento è stato deciso dopo i 130 arresti delle scorse settimane (tra cui la consigliera comunale Maria Carmen Lorusso e suo marito Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale) che hanno svelato un sistema di voto di scambio politico-mafioso alle elezioni comunali del 2019 e dopo che la magistratura ha disposto per l'Amtab, la municipalizzata dei trasporti, l'amministrazione giudiziaria per l'infiltrazione dei clan.