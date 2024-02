Elezioni Sardegna, Conte e Schlein a Cagliari per seguire lo spoglio. Il leader del M5S: «Todde merita il nostro abbraccio»

«Sono in partenza, comunque vada voglio abbracciare la nostra Alessandra Todde». Così Giuseppe Conte intercettato dall'Ansa, in partenza per Cagliari. «Non erano tanti quelli che immaginavano una sfida così aperta in Sardegna. Si va al fotofinish, il risultato è sul filo di lana e può essere deciso da una manciata di voti. Che si vinca o che si perda, però, sarà stato comunque un risultato straordinario e Alessandra Todde merita l'abbraccio di tutta la nostra comunità per il gran lavoro fatto». Anche Elly Schlein è in partenza per Cagliari per seguire le ultime fasi dello spoglio. La segretaria del Pd, a quanto si apprende, viaggia sullo stesso volo con Conte.

Lo spoglio

Paolo Truzzu avanti di quasi quattro punti (47,4%) secondo il portale della Regione dove vengono caricati i dati elettorali ufficiali per le regionali in Sardegna.