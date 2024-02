Regionali Sardegna, da Cagliari a Sassari fino a Nuoro: Todde avanti nei capoluoghi (fino a 20 punti)

Al giro di boa delle sette ore di spoglio in Sardegna, la tendenza delle consultazioni inizia a delinearsi anche se si è lontani dal numero di sezioni scrutinate che consentano previsioni più certe. A 139 sezioni su 1.844, si profila un testa a testa tra la candidata del campo largo a guida Pd-M5s, Alessandra Todde, e Paolo Truzzu, aspirante governatore del centrodestra: la prima è al 45,9%, il secondo al 45,3%, seguono a molta distanza Renato Soru (7,8%) e Lucia Chessa (1%).

I dati nei capoluoghi

Un duello che nelle prime fasi ha visto un netto vantaggio di Todde, soprattutto a Cagliari, la città amministrata da Truzzu, e Nuoro, città di nascita della candidata del centrosinistra.

Nuoro

Nella città di Nuoro, quando è ancora in corso lo spoglio delle regionali in Sardegna, la candidata del campo largo Alessandra Todde vince con oltre 20 punti percentuali di scarto su Paolo Truzzu, candidato del centrodestra. In base ai dati pubblicati sul sito del Comune di Nuoro (44 sezioni scrutinate su 44), Todde è al 53,84%, Truzzu è al 32,78%, Renato Soru (Coalizione sarda) è al 11,56% mentre Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) è all'1,83%.

Cagliari

Nella città di Cagliari, mentre lo scrutinio per le elezioni regionali è ancora in corso, è avanti di quasi venti punti percentuali la candidata del campo largo Alessandra Todde su Paolo Truzzu, nella città di cui l'esponente FdI è sindaco. In base ai dati pubblicati sul sito del Comune di Cagliari e relativi alla scrutinio di 87 sezioni su 173, Todde è al 53,25% mentre Truzzu è al 34,61%. Renato Soru (Coalizione sarda) è al 10,60% mentre Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) è all'1,53%.

Sassari

Nella città di Sassari, quando sono state scrutinate 87 sezioni su 140 e 35554 schede su 55755 (63.77%) per le elezioni regionali in Sardegna, la candidata del campo largo Alessandra Todde è al 53,62% mentre il candidato del centrodestra Paolo Truzzu è al 36,18%. Renato Soru (Coalizione sarda) è al 9,56% mentre Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) è allo 0,64%.