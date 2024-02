Paolo Truzzu, chi è il candidato presidente del centro-destra in Sardegna: l'ex sindaco di Cagliari con un master in sviluppo economico

Paolo Truzzu è il candidato del centro-destra alle regionali in Sardegna che si sono tenute nella giornata di ieri (25 febbraio). Abitutato già a concorrere in elezioni, essendo stato due volte consigliere regionale e una volta sindaco di Cagliari, intervistato di fronte alle urne è sembrato piuttosto tranquillo: «Ora il voto, poi chiaramente la partita del Cagliari contro il Napoli». E dopo? «Dopo si aspetta, di solito attendo a casa da solo l'esito del voto: penso che farò così anche in questa occasione». Vediamo insieme chi è Paolo Truzzu.