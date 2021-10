Elezioni comunali, Meloni: «Fdi primo partito del centrodestra, a Roma partita ancora aperta»

Lunedì 4 Ottobre 2021, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 21:05

Elezioni comunali, per Giorgia Meloni: «Secondo i dati oggi a disposizione, con un rapido calcolo fatto in questi minuti, direi che oggi FdI sui numeri assoluti si afferma come primo partito all'interno del centrodestra». «Questo credo sia un risultato che va rimarcato di un centrodestra rimasto compatto in questa campagna elettorale - ha aggiunto - che è abituato a lavorare insieme senza prevaricazioni e nonostante una campagna elettorale sicuramente non facile in cui abbiamo subito un pò di tutto».

«La partita è ancora aperta e la più importante è Roma». Così la presidente di Fratelli d'Italia commenta i primi risultati nella sede di FdI a Roma. «Credo che non si possa trattare in modo superficiale il dato sull'astensionismo: quando si vota in città importanti e c'è un astensionismo intorno al 50% non è una crisi della politica ma della democrazia».

«FdI è il primo partito della Capitale e ha avuto un ruolo fondamentale nella determinazione del candidato sindaco e mi pare di poter dire che un centrodestra a trazione FdI è molto competitivo».